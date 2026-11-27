El Concejo Deliberante de Olavarría aprobó por mayoría un proyecto impulsado por el gobierno municipal que establece la actualización mensual de las tasas y otros tributos locales, en reemplazo del esquema semestral que rige actualmente.

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La iniciativa modifica el artículo 23 de la Ordenanza Fiscal 2460/99, aunque todavía debe atravesar una instancia clave: su tratamiento en la Asamblea de Mayores Contribuyentes, previsto para el jueves 17 de diciembre. Si obtiene el visto bueno y luego es promulgada por el Ejecutivo, la nueva modalidad comenzaría a aplicarse en 2027.

Los argumentos del oficialismo

Durante la presentación del proyecto, el concejal oficialista Juan Ignacio Moreno defendió la modificación y sostuvo que el sistema vigente genera diferencias entre los costos que afronta el Municipio y los ingresos que recibe por los servicios que presta.

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De acuerdo con los fundamentos del Ejecutivo, la actualización cada seis meses provoca un retraso en la recaudación frente a la evolución de los precios, lo que afecta la capacidad de financiamiento de las prestaciones municipales.

La propuesta apunta a distribuir los ajustes a lo largo del año y evitar que las variaciones se acumulen en dos instancias. Moreno también mencionó que existen municipios bonaerenses, como General Pueyrredón, Ituzaingó y Avellaneda, además de la Ciudad de Buenos Aires, que utilizan mecanismos de actualización mensual.

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Las críticas de la oposición: advierten por un mayor impacto en los vecinos

Los bloques opositores de La Libertad Avanza, el PRO, Juntos por Olavarría, Por Más Libertad y Partido Libertario rechazaron la iniciativa y anticiparon su intención de que tampoco prospere en la próxima Asamblea de Mayores Contribuyentes.

Uno de los cuestionamientos más contundentes fue planteado por Hilario Galli, del PRO, quien consideró que el cambio representa un aumento impositivo encubierto. Según sus cálculos, la aplicación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), mediante una fórmula compuesta, terminaría generando un incremento anual cercano al 7% respecto del mecanismo semestral.

El edil estimó además que el Municipio podría recaudar alrededor de 2.000 millones de pesos adicionales por año como consecuencia de la modificación. Para graficar el efecto, comparó el nuevo esquema con la incorporación de una cuota extra: “Es como un aguinaldo, en vez de 12 cuotas, serán 13”.

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Galli también advirtió que la medida no alcanzará únicamente a la Tasa por Servicios Urbanos. Entre los conceptos alcanzados mencionó los importes mínimos de Seguridad e Higiene, el uso del espacio público, marcas y señales, la tasa vial, los servicios de bromatología, publicidad y propaganda y las patentes de rodados municipales.

Por su parte, Adela Casamayor, del Partido Libertario, sostuvo que la propuesta demuestra una falta de escucha hacia los contribuyentes y advirtió que una mayor presión tributaria podría provocar una caída en los niveles de cobrabilidad.

Desde el radicalismo, Francisco González cuestionó el enfoque de la iniciativa y manifestó su preocupación por lo que definió como una política “absolutamente recaudatoria”. También puso en duda que todos los servicios municipales experimenten aumentos de costos con frecuencia mensual.

En la misma línea, Guillermo Lascano, de La Libertad Avanza, calificó la propuesta como una medida que refleja el rumbo de la gestión y coincidió con las observaciones de Galli sobre el efecto acumulativo de la fórmula de actualización.

Cuándo podría comenzar a aplicarse

Tras la aprobación en el Concejo Deliberante, el próximo paso será la Asamblea de Mayores Contribuyentes del 17 de diciembre. Si allí consigue la aprobación necesaria y posteriormente es convalidada por el Departamento Ejecutivo, la actualización mensual entraría en vigencia durante 2027.