El Consorcio de Puerto Quequén colaboró con una obra amplia que aporta a toda la comunidad de Quequén. El titular, Dr. Mariano Carrillo, decidió ir mas allá y realizó trabajos que incluyeron no solo el recambio de chapas del techo sino también la colocación de una contención térmica, la posterior pintura del gimnasio y canchas, lo que permitirá recuperar plenamente el espacio, se informó oficialmente.

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El CEF Nº 76 tiene una matrícula cercana a los 1.500 alumnos, a la que se suman distintas instituciones que utilizan regularmente las instalaciones, entre ellas el Instituto Superior de Formación Docente en Educación Física Nº 31, la Escuela Secundaria Nº 17, la Escuela Media Nº 3 y la Escuela Primaria de Adultos (EPA).

Asimismo, el gimnasio es sede de importantes eventos deportivos, comunitarios, torneos y actividades masivas que convocan a participantes de toda la ciudad y la región.

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“Esta obra es la forma, la muestra y la concreción que el estado presente sin la comunidad no es nada y con la comunidad lo es todo. Hoy veo la fuerza de la comunidad y redoblamos los esfuerzos cada uno desde nuestro lugar para seguir desarrollando políticas publicas donde lo educativo sea un sueño que se concreta y genera la alegría de todos", dijo Carrillo.

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