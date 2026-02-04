El cuento de la buena pipa en Bahía Blanca: Detuvieron a un adolescente de 15 años por sexta vez
Mientras se debate la baja en la edad de imputabilidad, un menor bahiense ya acumula un frondoso prontuario y sigue en la calle. Este 2026 que recién inicia ya fue arrestado tres veces.
Un adolescente de 15 años fue detenido este martes por sexta vez tras perpetrar el robo de una moto en el macrocentro de Bahía Blanca.
Según fuentes policiales, el joven fue detectado por la cámaras del Centro Único de Monitoreo (CEUM) y capturado por personal de Comando Patrullas y UPPL, sobre las vías de Coulin entre Eva Duarte y Carlos Gardel.
Esta es la tercera ocasión este año en la que el adolescente es detenido por el mismo delito (y la sexta entre 2025 y 2026). También está investigado por otros ilícitos.
