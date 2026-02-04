Un adolescente de 15 años fue detenido este martes por sexta vez tras perpetrar el robo de una moto en el macrocentro de Bahía Blanca.

Según fuentes policiales, el joven fue detectado por la cámaras del Centro Único de Monitoreo (CEUM) y capturado por personal de Comando Patrullas y UPPL, sobre las vías de Coulin entre Eva Duarte y Carlos Gardel.

Esta es la tercera ocasión este año en la que el adolescente es detenido por el mismo delito (y la sexta entre 2025 y 2026). También está investigado por otros ilícitos.

