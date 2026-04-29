A horas de una jornada clave para Manuel Adorni, ya que este miércoles brindará su informe de gestión en el Congreso y la oposición lo aguarda con el cuchillo entre los dientes, apareció Elisa Carrió a hacer leña del árbol caído.

Ads

A través de un video difundido en sus redes se burla de la situación del Jefe de Gabinete. Allí se ve a la ex Diputado simulando llorar, y cuando le preguntan por qué llora responde: “Por Adorni. Pobre. Se compró tantas casas en dos años y lo atacan”.

El funcionario de Javier Milei está siendo investigado por enriquecimiento ilícito a raíz de viajes de lujo y propiedades que no concuerdan con sus ingresos. Por el momento, el Presidnete intenta sostenerlo en su cargo, paragando un elevado costo político.

Ads

Puede interesarte

Ads