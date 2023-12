Los tres pumas que aún permanecen en el predio del ex zoológico municipal de Colón aún no tienen destino pese a que no funciona como tal hace 10 años.

“Como es de público conocimiento, la actual gestión municipal que asumió el pasado lunes 11, se comprometió a relevar y gestionar ante quien corresponda una mejora en la vida de los tres pumas que permanecen en el predio del ex Zoológico municipal", se informó desde la comuna que ahora gobierna Waldemar Giordano.

Tras el pedido al gobierno provincial, llegaron este viernes a Colón profesionales técnicos del Ministerio de Asuntos Agrarios “para la realización de un relevamiento ocular de la situación”. Los inspectores evaluaron principalmente el “estado sanitario de los animales y la funcionalidad del espacio donde permanecen". Además, se aguarda "informe por escrito con las indicaciones correspondientes”.

“El municipio, junto a la Provincia y los particulares interesados, además, continúan el trabajo de identificación de un espacio acorde para su traslado”, se aclaró. Cabe recordar que este año, en la gestión del exintendente Ricardo Casi, se abrió la posibilidad de que sean llevados al albergue de Tekove Mymba, en el distrito homónimo de Colón, en la provincia de Entre Ríos. Pero la operación se frustró aduciendo los costos de logística aunque activistas apuntan a falta de interés de la anterior administración.

La nota dice que personal de la Dirección de Flora y Fauna del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, se constituyó en las instalaciones del ex Zoológico Municipal de Colón, “a fin de realizar una inspección técnica en conjunto con representantes de la gestión municipal a cargo del Sr. Intendente Waldemar Giordano”.

“Al llegar al lugar - prosigue - se procedió a recorrer las instalaciones constatando el estado general mediante inspección ocular a distancia de los 3 (tres) ejemplares de puma (Puma concolor) albergados en dicho establecimiento como así también del recinto en el que habitan y el predio en general. En el acto se tomaron fotografías de lo observado, las cuales serán volcadas al informe técnico que se confeccionará y elevará a la brevedad por los técnicos de este organismo provincial”.

Al frente del relevamiento estuvo el intendente Giordano que, junto a un grupo de colaborares, dialogó con activistas involucrados en la problemática, “con quienes previamente se mantuvieron encuentros para poder abrir canales de diálogo y aunar criterios hacia un traslado que mejore la calidad de vida de los pumas, en este caso un macho y dos hembras”.