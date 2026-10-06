La Selección Argentina se enfrenta a Benín este martes por la noche en el Estadio Monumental, en un amistoso internacional que formará parte de la historia grande del fútbol mundial. El encuentro marcará la despedida de Lionel Messi con la camiseta celeste y blanca, poniéndole fin a una inmensa e irrepetible carrera de 21 años en el combinado nacional.

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Tras haber anunciado su retiro de la Selección el pasado 31 de agosto mediante una carta, el capitán rosarino viajó para tener un último contacto con el público argentino dentro de la cancha.

Para esta jornada especial, el ’10’ vestirá una camiseta conmemorativa con dorsal dorado. Al finalizar el encuentro, la AFA le entregará una plaqueta de reconocimiento, se proyectará un video con sus mejores momentos y se espera que el propio Messi tome el micrófono para dirigirse a los hinchas en el campo de juego.

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