El conflicto entre taxistas y aplicaciones de transporte suma un nuevo capítulo en Bahía Blanca. Esta vez, el dirigente del Centro de Propietarios de Taxis, Roberto de Barrenechea, lanzó duras críticas contra Uber y cuestionó la normativa vigente tras la reciente ordenanza que regula el sector.

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“Esto es una lucha de pobre contra pobre. ¿Quién es Uber? ¿Dónde está? Ellos entran por la ventana, no pagan nada y se llevan toda la plata al exterior”, afirmó en declaraciones a medios locales como Bahía Hoy y La Brújula 24.

El referente sostuvo que el sistema de taxis opera bajo condiciones mucho más exigentes. “Nosotros estamos reglamentados, tenemos que hacer doble VTV por año, pagar seguros que superan los 200 mil pesos por cada unidad y contar con carnet profesional. Ellos no quieren hacer nada”, remarcó.

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Roberto de Barrenechea, dirigente del Centro de Propietarios de Taxis. Foto: La Brújula24

En ese marco, advirtió sobre el impacto que podría tener el avance de las plataformas en el servicio tradicional. “El día que desaparezcamos vamos a ver cuánto va a pagar el cliente y cuánto le van a descontar a los trabajadores”, señaló, en una frase que resume la preocupación del sector.

Foto: archivo internet

Barrenechea también cuestionó el crecimiento global de la empresa, aunque reconoció su expansión. “Es cierto que no se puede tapar el sol con las manos, Uber ha avanzado en todo el mundo, pero esto no es Uber, es una mafia”, insistió.

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Por último, apuntó contra la falta de controles a nivel local. “Preguntarle al intendente si le pidieron permiso para trabajar en Bahía. Acá, de acuerdo al peso que tenga, cada uno hace lo que cree”, concluyó.

El reclamo de los taxistas se produjo luego de la aprobación de la ordenanza que regula el funcionamiento de aplicaciones de transporte, una normativa que desde el sector consideran insuficiente y que ahora buscan que sea revisada.