El diario El Fuerte, de Chascomús, celebra sus 40 años de trayectoria con una charla abierta de la periodista, documentalista y docente Ana Cacopardo.

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El encuentro, titulado “Narrar nuestro tiempo”, se realizará el próximo viernes 4 de septiembre a las 18 en la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento.

Durante la actividad se abordarán los desafíos de ejercer el periodismo en un escenario atravesado por la transformación de los medios y el crecimiento de las redes digitales, además del rol de la comunicación en la conversación democrática y la defensa de los derechos humanos.

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Cacopardo cuenta con una reconocida trayectoria en periodismo, producción audiovisual y docencia, con especialización en derechos humanos y género. También es autora del libro Historias debidas, que reúne entrevistas realizadas en Argentina y distintos países de América Latina.

La actividad es organizada por la Junta de Estudios Históricos y Patrimoniales de Chascomús, con el auspicio del Círculo Periodístico de Chascomús, como parte de los festejos por las cuatro décadas de El Fuerte.

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