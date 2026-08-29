El diario El Fuerte celebra sus 40 años en Chascomús con una charla de la periodista Ana Cacopardo
La actividad será el viernes 4 de septiembre en la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento. La charla abordará los desafíos del periodismo actual, la democracia y los derechos humanos.
El diario El Fuerte, de Chascomús, celebra sus 40 años de trayectoria con una charla abierta de la periodista, documentalista y docente Ana Cacopardo.
El encuentro, titulado “Narrar nuestro tiempo”, se realizará el próximo viernes 4 de septiembre a las 18 en la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento.
Durante la actividad se abordarán los desafíos de ejercer el periodismo en un escenario atravesado por la transformación de los medios y el crecimiento de las redes digitales, además del rol de la comunicación en la conversación democrática y la defensa de los derechos humanos.
Cacopardo cuenta con una reconocida trayectoria en periodismo, producción audiovisual y docencia, con especialización en derechos humanos y género. También es autora del libro Historias debidas, que reúne entrevistas realizadas en Argentina y distintos países de América Latina.
La actividad es organizada por la Junta de Estudios Históricos y Patrimoniales de Chascomús, con el auspicio del Círculo Periodístico de Chascomús, como parte de los festejos por las cuatro décadas de El Fuerte.
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