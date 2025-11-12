El dipu bebé ya ocupó su banca en la Cámara de Diputados
Valentino es el hijo de la legisladora del PRO María Laura Ricchini.
Nuevamente, Valentino se llevó todas las miradas en la Cámara de Diputados bonaerenses que se prepara para sesionar por el Presupuesto, la Ley Impositiva y el pedido de endeudamiento.
El pequeño es el hijo de la legisladora del PRO María Laura Ricchini, de poco más de un año, despertó la ternura de los presentes.
