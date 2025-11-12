Nuevamente, Valentino se llevó todas las miradas en la Cámara de Diputados bonaerenses que se prepara para sesionar por el Presupuesto, la Ley Impositiva y el pedido de endeudamiento.

Foto: LANOTICIA1.COM

El pequeño es el hijo de la legisladora del PRO María Laura Ricchini, de poco más de un año, despertó la ternura de los presentes.

