El diputado provincial Diego Nanni, representante de la Segunda Sección Electoral y exintendente de Exaltación de la Cruz, mantuvo un encuentro en La Plata con el concejal de Arrecifes, Patricio Gabilondo, presidente del bloque Fuerza Patria en ese distrito.

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La reunión estuvo centrada en la situación económica actual y en cómo impacta en las economías locales del interior bonaerense, con especial atención en la necesidad de sostener el empleo y reactivar la producción.

“Con el diputado Nanni escuchamos necesidades del territorio y proponemos soluciones, defendiendo el trabajo digno como eje central”, expresó Gabilondo tras el encuentro.

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En ese sentido, el concejal destacó el rol clave del campo, la industria y el comercio local como motores del crecimiento regional, y remarcó la importancia de generar herramientas concretas que permitan dinamizar la actividad.

Además, durante la reunión se planteó avanzar en iniciativas que articulen políticas entre la Provincia y los municipios, tanto a través de gestiones ante el Gobierno bonaerense como mediante proyectos legislativos.

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El encuentro se da en un contexto de preocupación por la caída de la actividad económica y forma parte de una serie de reuniones que el diputado Nanni viene manteniendo con dirigentes de la región para relevar demandas y evaluar posibles respuestas.