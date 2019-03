El diputado y jefe de bloque del oficialismo en la Cámara de Diputados bonaerense, Maximiliano Abad, cruzó con dureza al intendente de San Antonio de Areco, el kirchnerista Francisco Durañona, quien dijo que de ganar las elecciones y tener mayoría propia hay que ampliar el número de los jueces de la Corte Suprema para poner “militantes nuestros”.

Para Abad, Durañona "no tuvo un exabrupto" y "expresó lo más profundo y sincero del programa político del kirchnerismo, que siempre quiso hacerse de la suma del poder público". "Esta barbaridad es la descripción de cómo sería la vida institucional de la Argentina si la prepotencia del populismo que gobernó el país durante 12 años se hubiera quedado en el poder", afirmó el legislador por Mar del Plata.

Para el legislador bonaerense "cuando nos lamentamos hoy de algunas cosas que nos quedan por resolver, expectativas que no se materializan, tenemos que recordar por qué estamos acá y a dónde estaríamos si no se hubiera puesto un freno a estos intentos anti republicanos". Y fue contundente al afirmar: "Te dicen graciosamente que quieren copar la Corte y justifican la corrupción escudándose en la Patria, cuando lo que buscaron siempre es garantizarse impunidad".

Finalmente, Abad sostuvo que "son muchos los argentinos que, como yo, no quieren que nuestro país vuelva al pasado, no quieren que las instituciones del Estado sean pisoteadas, como lo hicieron durante tanto tiempo y lo vuelve hacer Durañona y los aplaudidores que lo rodean. Somos muchos los que elegimos la transparencia, la política de cara a la gente, el imperio de la ley por sobre la corrupción. A ese pasado no vamos a volver".