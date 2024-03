El legislador de Unión por la Patria y ex intendente de General Pueyrredón, Gustavo Pultri, presentó ante la legislatura una denuncia penal y un pedido de juicio político contra el diputado nacional de la Libertad Avanza, José Luis Espert, por su llamado a la “rebelión fiscal”.

Puede interesarte

Rebelión fiscal

Espert había dicho: “No hay que pagar los impuestos que ahora quiere Kicillof, porque no nos da nada. Yo no los voy a pagar. Ni inmobiliario ni rural, porque también soy productor rural”, aseveró.

Pedido de juicio político

Sobre estas expresiones, que fueron ratificadas por Javier Milei, Pultri manifestó: “Repudio, denuncia penal y pedido de juicio político. Eso es lo que presentamos en la Legislatura por la exhortación del Diputado Espert a la rebelión fiscal. La democracia se construye cumpliendo la ley”.

La denuncia formulada a través de la abogada Valeria Carreras. La letrada dijo que “los dichos del diputado Espert no son inocentes, por el contrario, apunta a incitar en una población golpeada por el ahogo económico, a que no paguen los tributos de la Provincia de Buenos Aires”.

En tanto, Pultri agregó: “Su proceder es una violación del artículo 36 de la Constitución Nacional y se encuadra en el artículo 230 inciso 2 del Código Penal”.