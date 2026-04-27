El diputado bonaerense de la UCR, Valentín Miranda, criticó al gobierno de Axel Kicillof por el estado de la Ruta Provincial N°50 y reclamó obras urgentes para mejorar la seguridad vial en ese corredor clave del interior bonaerense.

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El planteo volvió a tomar fuerza luego de que el legislador difundiera en redes sociales un video en el que se observa la traza anegada, lo que, según advirtió, representa un riesgo para quienes circulan por la zona.

“Otra vez la Ruta Provincial 50 en riesgo. Hace años venimos insistiendo y reclamando por este tema. Le exigimos al Gobierno provincial que se haga cargo del estado y la seguridad de las rutas provinciales”, expresó Miranda.

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Otra vez la Ruta Provincial 50 en riesgo.



Hace años venimos insistiendo y reclamando por este tema.



Le exigimos al gobierno provincial que se haga cargo del estado y la seguridad de las rutas provinciales. pic.twitter.com/JFLwD66oQO — Valentín Miranda (@valenmirandaok) April 26, 2026

El dirigente radical, representante de la Cuarta sección electoral, viene impulsando este reclamo desde hace tiempo. En noviembre de 2025 ya había presentado un proyecto para solicitar obras en la intersección de Smith y Moctezuma, en el partido de Carlos Casares.

Según detalló, en los últimos meses se intensificaron las quejas de vecinos y usuarios habituales de la ruta, quienes advierten por la falta de mantenimiento en banquinas e intersecciones, además del crecimiento de la vegetación.

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“Los pastizales altos, animales que cruzan la calzada y el pavimento en pésimo estado hacen que transitar esta ruta sea un padecimiento diario y podrían ocasionar graves consecuencias”, sostuvo el legislador en los fundamentos de su iniciativa.