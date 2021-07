La información causó sorpresa, ya que el artista se había mostrado cerca del ex presidente Mauricio Macri, con quien incluso se reunió, en junio y había intercambiado mensajes con Patricia Bullrich, presidente del PRO. Sin embargo, en una serie de tuits, el cantante se encargó hoy de desmentir su candidatura.

"¿En serio pensaron todo lo que se dijo ayer de mi? ¿Qué iba con este y con el otro? No estoy con peronistas ni con radicales ni con JxC. Estoy solo. Sin 1 peso. Si queres entrar en política, tenes que transar. Yo no transo. prefiero armarme un partido propio antes”, disparó el artista un poco enojado por la noticia que lo tuvo como protagonista.

"Si algún día puedo juntar la plata para armar un partido y llegar, firmo adelante de todas las cámaras de televisión y ante escribano público que dono, todos los meses que cobre, el 100% de mi sueldo a una escuela distinta”, sostuvo El Dipy en otro mensaje al referirse a la idea de crear su propio espacio.

"Yo no soy Ofelia Fernández (la legisladora porteña del Frente de Todos), no soy un garca mentiroso como todos y todes", sostuvo el ex de Mariana Diarco. quien dijo que no quiere vivir “de lo que paga el Estado, que sale del bolsillo de la gente”, sino que desea que, en el caso de alguna vez cobrar dicho sueldo, “vuelva a la gente y a sus hijos, para que puedan estudiar”.