El músico y excandidato a intendente de La Libertad Avanza, David Adrián ‘El Dipy’ Martínez, fue denunciado por abuso sexual y extorsión. Según la denunciante, identificada como M.C.A.M., los hechos ocurrieron entre 2023 y mayo de este año. La causa está en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 22 de la Ciudad de Buenos Aires.

En el programa DDM de Mariana Fabbiani, el cantante negó las acusaciones y aseguró que la denuncia es falsa. “Me duele porque sé que hay muchas mujeres que están viviendo estas cosas y me duele por ellas, por mis hijos, mis padres y mis amigos. Me duele que haya chicas a las que quizás no les crean estas cosas”, expresó.

Puede interesarte

‘El Dipy’ afirmó que nunca antes había enfrentado una denuncia de este tipo en sus 26 años de carrera. “En el trabajo que hago con la música conozco a muchas chicas y jamás tuve un problema así. Soy una persona pública y mediática. Muchos se esconden, pero yo decidí salir a hablar”.

Sobre su relación con la denunciante, señaló que ella colaboró en su campaña política redactando su currículum como candidato a intendente. Según su versión, la denuncia sería una represalia por no cumplir con una oferta laboral.

"Ella me hizo el currículum cuando fui candidato a intendente en La Matanza y si yo tenía el puesto, iba a trabajar conmigo. Hablábamos, pero no éramos pareja ni nada, nos veíamos esporádicamente. Ella dice que la violé la primera vez que vino a mi casa, pero después volvió una segunda y una tercera vez. Creo que lo hizo porque no consiguió el trabajo que le prometí”, expresó en televisión.

Puede interesarte

El cantante también habló sobre su situación judicial. “No soy millonario, no puedo pagar un abogado. Me presenté en la defensoría para que me asignen uno. Me allanaron la casa buscando armas y drogas, pero no encontraron nada. Estoy en manos de Dios y espero que se haga justicia”.

Por su parte, en la denuncia, M.C.A.M. explicó que conoció a ‘El Dipy’ en octubre de 2023, cuando la invitó al bar Hammer, en San Martín, donde él tocaba como DJ. Relató que antes de ese encuentro habían mantenido contacto por redes sociales y WhatsApp.