El temporal que azotó Bahía Blanca, que ya se cobró 16 víctima fatales, dejó escenas de destrucción y desesperación. Entre las tantas historias de lucha y supervivencia, la de Bárbara y su familia refleja el drama que viven cientos de vecinos tras la catástrofe. "Perdimos todo con la inundación", cuenta con la voz entrecortada a LANOTICIA1.COM. "Mi casa y la de mi familia, que está a solo 150 metros, quedaron totalmente bajo el agua. Nosotros salvamos nuestra vida de milagro".

La tormenta del 7 de marzo los encontró aún recuperándose de otra lluvia intensa que, días antes, había afectado el techo de su casa y algunos muebles. "Tuvimos que sacarlos a la entrada de la casa porque estaban llenos de agua", relata. Pero lo peor estaba por venir. "Cuando empezó la tormenta, teníamos agua hasta los tobillos. En apenas 15 minutos nos llegaba arriba de las rodillas". En ese momento decidieron abandonar su hogar, pero la salida no fue sencilla. "Cuando quisimos abrir el portón, no pudimos. Estaba atorado por un colchón y un sillón que ya se habían arruinado en la tormenta anterior".

La desesperación crecía, hasta que los vecinos acudieron en su ayuda. "Nos rescataron a mi hermana, mi sobrino, mi perra y a mí. Cruzamos una medianera con una mesa de mármol que usamos como escalera y nos refugiamos en el altillo de una casa vecina". Desde allí, Bárbara vio cómo el agua se llevaba todo a su paso. "Era un río, imposible salir. En la casa de mi familia, que está a la vuelta, tenían más de un metro y medio de agua. Perdieron todo también".

El drama no terminó cuando la tormenta pasó. Hoy, Bárbara y su familia siguen evacuados. "Vivimos en casas de amigos que nos van dando alojamiento. No tenemos nada. Mi mamá es jubilada, mi hermana y yo somos independientes. No tenemos un trabajo en relación de dependencia donde podamos contar con un sueldo fijo a fin de mes".

Pero su dolor no es solo por lo material. "No somos los únicos afectados, hay mucha gente desaparecida, adultos mayores solos, sin ayuda. En mi cuadra había un geriátrico y algunos amigos lograron sacar a los abuelos, pero dos fallecieron en el momento. Fue desgarrador".

Bárbara tiene 48 años y vive en el Barrio Centro, detrás del Teatro Municipal. Hoy, trata de rearmar su vida en medio del dolor y la incertidumbre. Para quienes quieran ayudarla, su alias para recibir colaboraciones es: bar.mc.dni.