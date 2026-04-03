El comercio “La Esquina de Bottazzi” quedó prácticamente destruido tras un incendio originado durante el último temporal que afectó a Carmen de Patagones, al que se sumó un robo ocurrido horas después.

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Dahiana Adaliz Otero, propietaria del local, confirmó el panorama devastador. Mercadería, equipos de computación, diez heladeras y un aire acondicionado fueron parte del saldo de las pérdidas por el fuego. El siniestro se desató en la madrugada del 31 de marzo, en medio de la tormenta que afectó a la región, publicó Noticias Net.

En diálogo con la prensa, Otero dijo: “En la noche hubo varios bajones de luz, cerramos a las 2 de la mañana y lo único que quedó conectado fueron el freezer de los helados y el de los lácteos. Hubo un cortocircuito en una de las heladeras y se prendió fuego todo el interior”.

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Como consecuencia directa, ocho empleados del ubicado en Baraja al 430 quedaron sin su fuente laboral. Y, para colmo de males, al día siguiente, en la noche del miércoles 1 de abril, el local volvió a ser escenario de un hecho delictivo. Personas ingresaron por una puerta lateral y terminaron de llevarse lo que había quedado en pie.

“Eran unos cuantos porque andaban en distintos autos. Yo no estuve, pero fueron algunos empleados y los vieron”, contó la dueña.

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Según describió, los delincuentes se llevaron bebidas alcohólicas, cigarrillos, bombones y otros productos. “Se llevaron una gran cantidad de bebidas, whisky, fernet, cigarrillos, bombones, manotearon todo. Había cajas preparadas con bebidas que no llegaron a llevarse y mucha mercadería quedó tirada en la plaza”, agregó, en alusión a que este kiosco se halla enfrente de la plaza Villarino.

Con un negocio que llevaba 23 años de funcionamiento, la incertidumbre ahora es total. “Estoy con el tema del seguro, viendo cómo volver a empezar. Estamos esperando que venga un perito”, expresó Otero, en medio de la angustia por lo ocurrido.

A la misma vez, policías de la Estación Comunal intentan analizar cámaras de seguridad de la zona para dar con el paradero de los delincuentes.