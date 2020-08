Nancy S. y su esposo están desesperados por su nieto a raíz del maltraro que recibe por parte de su madre Ayelén en Florencio Varela. Hace un mes radicaron una denuncia junto a un video que muestra amenazas y un ataque al matrimonio que reclama por el pequeño, pero aín no hubo respuestas de la Justicia. "Pedimos quedejen de vulnerar los derechos de nuestro nieto. Y que la Comisaría 5ta deje de cajonear las denuncias. Nos enteramos que nunca giraron la denuncia a fiscalía. Parece que esperan que pase algo más grave para lamentarse", señaló la abuela del chiquito.

En declaraciones a la periodista Romina Martinez Parfeniuk del medio local InfoSur, la mujer remarcó: "El nene no quiere estar con ella. Le tiene terror a la madre y hay videos como pruebas". Por el caso ya hay denuncias contra la madre de B. por atacar y amenazar a su abuela junto a su hermana, una joven conocida en la zona del barrio San Francisco, quien fue detenida la semana pasada en un allanamiento por varios delitos en la región. Además, el último miércoles, Ayelen – madre de B.- fue con un desconocido en un auto e intentó llevárselo por la fuerza y en forma muy violenta.

"B. no duerme de noche, no quiere estar solo. Pasa todo el día bajo una manta ocultándose … tiene miedo y no sabemos qué le hicieron cuando ha estado en casa de la madre y toda esa gente con la que ella está, que sabemos que no son de bien andar" relató Nancy y agregó: "Hace dos años y medio que se hizo una presentación ante el Juzgado de Familia N° 3 de Florencio Varela, que nunca se ocupo del nuestro nieto. Sabemos que la citaron dos veces y nunca se presentó y nunca mandaron a una asistente social para ver en las condiciones en las que ella vive y con quienes vive".

Con lágrimas en sus ojos por ver como está su nietito, Nancy remarcó: "Mi nieto tiene una madre golpeadora y violenta. Tenemos denuncias contra la madre de mi nieto por golpes y por amenazas. No solo es la palabra nuestra o de testigos sino también tenemos videos que muestran cómo Ayelen nos insulta, nos agrede, nos amenaza y hasta nos golpea junto a su hermana. Hace dos años venimos presentando denuncias y no pasa nada. Nadie piensa en el nene y todo el daño que está sufriendo". "Exijimos que alguien se haga responsable si le pasa algo", concluyó desesperada.

Por su parte, el papá del pequeño e hijo de Nancy lamentó el intento de secuestro por parte de la madre del nene: "Mi hijo sufrió moretones en el forcejeo cuando lo quisieron meter en un auto". El hombre asegura que a su exmujer "nunca se le prohibió ver al nene", sin embargo contó que "cada vez que ella lo lleva, mi hijo vuelve con miedo y angustia". Además contó que cuando se acercaron a la Comisaria Quinta, no pudieron radicar la denuncia porque "no había luz". "No les importó la gravedad del hecho ni los golpes que recibieron mis padres".