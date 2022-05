Los últimos días Macarena vivió un calvario. Fue golpeada y encerrada en una casa por su pareja, quien también le sacó el celular para que no pudiera comunicarse con nadie. La joven tiene 28 años, es policía bonaerense y presta servicio en Tigre. Había conocido a su expareja hace ocho meses y al poco tiempo ella se mudó al departamento de él.

Luego de recibir los primeros golpes, Macarena abandonó la casa que compartían y lo denunció. La justicia le aplicó una restricción perimetral. Pero él seguía contactándola a través de Facebook donde le pedía perdón, le decía que iba a cambiar y que la amaba. Macarena creyó esas promesas y decidió darle una segunda oportunidad.

Si bien los episodios de violencia empezaron hace algunos meses, el domingo 1° de mayo Macarena tuvo miedo de morir porque su novio le desfiguró la cara, la agarró de los pelos y la tiró al piso. En un descuido de su agresor, pudo avisarle a una compañera de trabajo donde estaba y fue rescatada al día siguiente. El hombre fue detenido.

Macarena hizo la denuncia y la causa fue caratulada como privación ilegítima de la libertad, lesiones y violencia de género. El acusado ya contaba con antecedentes. "Esto no es amor. Esto es violencia pura. Me prometió que iba a cambiar pero no fue cierto", contó la víctima en TV donde se mostró desfigurada y reveló que ya no tenía "ganas de vivir".