El impacto de las recientes tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires dejó a numerosos inmersos en el caos y la desesperación, y entre ellos se encuentra el ex futbolista de San Lorenzo, Omar Gallardo, quien relató su angustiosa situación tras las inundaciones que afectaron su hogar en Lanús.

Gallardo, conocido como el 'Indio', vive junto a sus cuatro hijos en el barrio Diamante de Lanús, donde las fuertes lluvias provocaron estragos en su vivienda. "Se me mojó todo lo que tenía. El agua me llegaba hasta las rodillas. Perdí el lavarropas, sillón, los colchones de los chicos y los roperos que son de madera y ahora están todos inflados", expresó el ex jugador, evidenciando el duro golpe que sufrió su hogar.

El drama comenzó el martes por la mañana, cuando las filtraciones se hicieron evidentes en su residencia. Ante la rápida inundación, Gallardo se vio obligado a llevar a sus hijos a casa de sus abuelos para resguardar su seguridad. "Antes (el agua) nunca sobrepasaba de la altura de los gemelos y ahora fue por encima de la rodilla", lamentó, describiendo la magnitud del desastre.

A pesar de haber transcurrido más de 24 horas desde el inicio de la inundación, Gallardo aún enfrenta el desafío de drenar el agua que permanece en su hogar, una tarea agotadora que realizó durante toda la jornada junto a uno de sus hijos. Sin embargo, mantiene su humor y su espíritu resiliente frente a la adversidad.

"Ahora estoy con el campeón del mundo tomando mate. No queda otra", dijo con una sonrisa, mostrando su comedor inundado y el termo con una pegatina de Lionel Messi. Aunque intenta mantener el ánimo en alto, no puede evitar expresar su indignación por la situación: "Mi casa es una pileta", exclamó en diálogo con diario Clarín, mostrando el desolador panorama que enfrenta.

Gallardo, quien actualmente trabaja como conductor de una ambulancia y camillero, se vio obligado a buscar otras fuentes de ingresos tras su retiro del fútbol para mantener a su familia. Ahora, mientras lucha por recuperar lo perdido, su principal preocupación es encontrar una solución para salir adelante en medio de las dificultades económicas.

Más allá de haber debutado en San Lorenzo, y haber tenido una trayectoria cercana a las dos décadas, con pasos por Aldosivi, Chacarita, Atlético Tucumán y retirándose en Excursionistas en 2017 con 37 años, Gallardo no "se salvó" económicamente tras colgar los botines. "Es duro porque tuve muchas pérdidas, se me partía el alma. Además, mi situación financiera no es buena. Veré cómo hago para salir adelante", concluyó. .