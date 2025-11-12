Cada vez falta menos para el verano 2026 y, como ocurre cada temporada, resurgen las comparaciones sobre precios, servicios e infraestructura entre los principales destinos turísticos. Esta vez, el debate volvió a encenderse tras las declaraciones del marplatense Augusto Digiovanni, dueño del histórico Balneario 12, quien volvió a apuntar contra Brasil.

#Sociedad / El nuevo mensaje del dueño de Balneario 12 para Brasil: “Los que vayan a Río pónganse chaleco (salvavidas)" (video de @C5N) pic.twitter.com/SRynhkJTOm — Diario EL SOL (@elsolnoticiasok) November 10, 2025

En una entrevista televisiva, el empresario lanzó una polémica advertencia a quienes eligen vacacionar en el país vecino. Hablando sobre la situación actual en Río de Janeiro, Digiovanni fue tajante: “Los que vayan a Río lleven chaleco”, en alusión a la inseguridad que, según afirmó, afecta al destino brasileño.

El comerciante ya había sido protagonista de una controversia similar durante el verano pasado. En diciembre de 2024, un video suyo se volvió viral cuando comparó los precios de Mar del Plata con los de las playas brasileñas, defendiendo los valores locales y cuestionando las condiciones de servicio e infraestructura del país vecino.

Sus declaraciones, tanto entonces como ahora, generaron repercusión en redes sociales y reavivaron el clásico debate sobre qué destino conviene más para las vacaciones de los argentinos: las playas bonaerenses o el exterior.

