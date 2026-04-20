El edificio donde funciona el Concejo Deliberante de Villa Gesell enfrenta un escenario de incertidumbre ante un inminente pedido de desalojo, luego de que venciera el comodato que permitía su uso. El inmueble, ubicado en avenida 5 entre paseos 105 y 106, pertenece al Correo Argentino.

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El acuerdo que habilitaba al municipio de Villa Gesell a utilizar el edificio caducó el 31 de diciembre de 2025. A partir de entonces, el Correo propuso un nuevo contrato de alquiler que supera los tres millones de pesos mensuales. Sin embargo, la falta de aprobación del presupuesto 2026 impidió al Ejecutivo municipal avanzar con la firma del acuerdo.

Ante esta situación, el Departamento Ejecutivo envió un expediente al cuerpo legislativo para que se defina cómo proceder. El documento ingresó a la comisión de Presupuesto y Cuentas, presidida por el concejal Luis 'Chirolita' Domínguez, donde también permanece sin tratamiento el presupuesto municipal.

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Pese a la urgencia del tema, el expediente no ha sido abordado, lo que agrava el conflicto. En las últimas horas, de acuerdo al medio local MinutoG, trascendió que el Correo Argentino avanzaría con una intimación formal para exigir una definición, lo que podría derivar en un proceso de desalojo.

En este contexto, los concejales deberán resolver si autorizan al Ejecutivo a destinar más de tres millones de pesos mensuales para alquilar el edificio actual. De lo contrario, la presidenta del cuerpo, Marilina Córdoba, deberá encontrar una nueva sede para el funcionamiento del Legislativo antes de que avance una eventual orden judicial.

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