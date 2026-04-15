El concejal de La Libertad Avanza en Bahía Blanca, Felipe Ferrandez, comenzó a cumplir una inhabilitación de seis meses para conducir luego de que la Justicia confirmara una sanción por manejar en estado de ebriedad.

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En las últimas horas, el edil se presentó en el Juzgado de Faltas Nº2 y entregó su licencia de conducir, formalizando así el inicio de la pena. La medida quedó firme tras el rechazo de un recurso extraordinario que había sido presentado por su defensa con el objetivo de evitar la sanción.

Desde el área de Faltas municipal, a cargo de Soledad Monardez, confirmaron que Ferrández cumplió con lo dispuesto por la Justicia. “Se presentó a última hora de ayer en el juzgado y entregó la licencia”, señalaron.

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El fallo había sido ratificado días atrás por la Sala I de la Cámara Penal, integrada por los jueces Christian Yesari y Gustavo Barbieri, quienes consideraron inadmisible el planteo de la defensa al entender que no aportaba nuevos elementos y que solo expresaba desacuerdo con la resolución de primera instancia.

El episodio que dio origen al expediente ocurrió el 25 de diciembre de 2022, cuando Ferrández, por entonces sin cargo público, fue interceptado mientras conducía una Renault Kangoo. Según consta en las actuaciones, el actual concejal se habría negado a someterse al control de alcoholemia, lo que, de acuerdo con la Ley Nacional de Tránsito 24.449, se considera una presunción positiva.

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En primera instancia, la jueza correccional María Laura Pinto había dispuesto una multa de $145.440 y la inhabilitación para conducir. Si bien el dirigente abonó la sanción económica, continuó con distintas presentaciones judiciales para evitar la suspensión de su licencia.

Durante el proceso, la defensa cuestionó la validez del acta administrativa al señalar presuntas irregularidades, aunque esos argumentos fueron descartados por la Cámara, que ratificó íntegramente la sanción.

De este modo, con el fallo firme, el concejal deberá cumplir ahora la inhabilitación para manejar durante seis meses.