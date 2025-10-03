El Ejército Argentino realizó un nuevo operativo de entrenamiento en el campo de instrucción de la Guarnición Ejército Magdalena, donde efectivos de la I Brigada Blindada llevaron adelante actividades de adiestramiento de nivel subunidad.

Según informó la propia fuerza, el ejercicio contempló distintas maniobras operacionales, entre ellas, tiro con Vehículo de Combate Tanque TAM 2C-A2, morteros de 81 milímetros, ametralladoras MAG 7,62 mm, además de prácticas de apertura de brecha y diversos procedimientos de combate.

Estas actividades forman parte de la preparación militar en el marco de la actualización de técnicas y tácticas para las unidades de combate. El adiestramiento en Magdalena se suma a otros operativos realizados en territorio bonaerense en los últimos meses, con el objetivo de fortalecer la capacidad de despliegue de las tropas.

En paralelo, la fuerza viene desarrollando maniobras conjuntas con otras armas y fuerzas de seguridad, en un contexto donde el Ejército busca incrementar su capacidad de respuesta frente a distintos escenarios operacionales.

