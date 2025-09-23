El Ejército Argentino llevó adelante un exigente ejercicio nocturno en el distrito bonaerense de Magdalena, donde las tripulaciones del Regimiento de Caballería de Tanques 8 pusieron a prueba sus habilidades en un entorno de combate simulado.

Según se informó oficialmente, la actividad contempló distintas fases de entrenamiento: desde el alistamiento y las marchas tácticas, hasta la ocupación y abandono de zonas de reunión, además de la ejecución de procedimientos de combate en plena oscuridad.

Uno de los momentos centrales del adiestramiento fue la habilitación nocturna de los tanquistas, con prácticas de tiro utilizando armamento secundario. El objetivo fue replicar con el mayor realismo posible las condiciones de una operación militar moderna durante la noche.

De acuerdo con las autoridades militares, este tipo de maniobras no solo permiten evaluar el desempeño individual de cada tripulante, sino también medir la coordinación y eficacia del trabajo en equipo dentro de cada vehículo blindado.

Este entrenamiento se suma a otros operativos que las Fuerzas Armadas vienen realizando en distintos puntos de la provincia, con el propósito de mantener un estado de alistamiento permanente y responder a las exigencias que demandan las operaciones militares actuales.

