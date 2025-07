Pablo Bricker, locutor oriundo de Quequén, fue distinguido con el Martín Fierro de la Radio 2025 en la categoría Labor en Locución Masculina, uno de los galardones más importantes del medio. El reconocimiento lo entregó la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) en una ceremonia cargada de emoción y homenajes.

La premiación se realizó este sábado 27 de julio en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero y fue transmitida en vivo por América TV. Desde el escenario, Bricker dejó un mensaje que conmovió al público:

Actualmente, Bricker se desempeña como voz institucional de Mega 98.3, y compitió en la terna con colegas de peso como Bebe Sanzo (La 100) y Guillermo Gilabert (Radio Disney). El reconocimiento destaca no solo su profesionalismo, sino también su trayectoria y su compromiso con la palabra.

En su discurso, además de agradecer a su tierra, dejó una fuerte defensa del medio que lo apasiona:

“Sigamos celebrando la radio, porque no la mató la televisión, no la mató internet, no la mató el streaming del cual se nutre... Yo diría que algunas radios las van a matar algunas personas que las tienen a cargo y toman malas decisiones”.