Un tío, su sobrino y un adolescente de 17 años fueron detenidos acusados de integrar una organización dedicada a la venta de drogas al menudeo en Villa Tesei, partido de Hurlingham. La investigación se inició a partir de una denuncia anónima y culminó con un allanamiento en el que los investigadores secuestraron cocaína, marihuana, armas y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.

Ads

Según informaron fuentes de la pesquisa, el punto de venta funcionaba en una vivienda ubicada sobre la calle Madame Curie al 600, en el barrio El Palanco. Vecinos habían denunciado un constante movimiento de personas y frecuentes disturbios relacionados con la comercialización de estupefacientes.

La causa quedó a cargo del fiscal Emiliano Rodríguez Reggiani, de la Fiscalía N° 9 de Morón especializada en estupefacientes. Tras realizar tareas de vigilancia y reunir pruebas, los investigadores identificaron a los responsables y determinaron que se trataba de integrantes de una misma familia.

Ads

Con las evidencias obtenidas, el Juzgado de Garantías N° 4 autorizó el allanamiento que permitió desbaratar la organización. Además de la droga, los efectivos secuestraron un revólver calibre .22 cargado con siete municiones, proyectiles de distintos calibres, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Según publicó el medio local Primer Plano Online, los dos mayores quedaron imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, delito que prevé penas de entre 4 y 15 años de prisión. El menor de edad quedó a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Morón.

Ads