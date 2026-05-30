Alberto Rubén "Beto" Santarceri, señalado como el líder de la presunta red de salud ilegal desbaratada recientemente en La Matanza, arrastra un oscuro antecedente judicial. Según reconstruyó el portal Infobae, estuvo involucrado en el homicidio de un comerciante ocurrido en Virrey del Pino en diciembre de 2008, causa por la que fue condenado y permaneció detenido hasta que su pena venció en 2020.

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De acuerdo con la investigación citada por ese medio, el crimen se produjo luego de que vecinos acusaran a José Ramón Bareiro, un comerciante paraguayo, de haber abusado de una menor de 12 años. La situación derivó en una violenta pueblada frente a su local.

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En medio del ataque, uno de los agresores se habría comunicado por radio con Santarceri y lanzó una frase que quedó incorporada al expediente judicial: "Mandame unos cuantos negros, que lo vamos a matar acá". Minutos después, Santarceri llegó al lugar acompañado por varios hombres armados, entre ellos Gabriel Musse, señalado como su mano derecha.

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Alberto Santarceri junto a su mujer, también detenida.

Siempre según la reconstrucción publicada por Infobae, los atacantes dispararon contra Bareiro y luego lo golpearon brutalmente. Las heridas sufridas terminaron provocando su muerte. Tras el crimen, varios de los involucrados escaparon y permanecieron prófugos hasta que Santarceri fue detenido en 2011.

Ahora, casi dos décadas después de aquel episodio, el nombre de Santarceri volvió a aparecer en una investigación judicial. El fiscal Fernando Garate lo acusa de liderar una organización que operaba bajo el nombre "Argentina Salud", una supuesta prepaga que funcionaba con clínicas y farmacias sin habilitación, falsos médicos, ambulancias y documentación apócrifa. La causa continúa avanzando con nuevas medidas de prueba y declaraciones de testigos.

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