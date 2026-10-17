El escritor oriundo de Mercedes, Hernán Casciari, que durante los últimos años impulsó un innovador sistema de financiamiento colectivo para producir películas y series, se defendió tras una presentación penal impulsada por 18 personas que participaron como socios productores en diferentes iniciativas de Orsai Audiovisuales, empresa de la que es socio gerente.

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Los denunciantes sostienen que realizaron aportes económicos de entre 50 y 3.000 dólares para financiar películas y series con la expectativa de recuperar sus inversiones y, eventualmente, obtener beneficios derivados de su comercialización.

Según la documentación difundida públicamente, algunos participantes recibieron devoluciones mínimas, mientras que otros aseguran no haber recuperado dinero alguno. El principal cuestionamiento se concentra en la administración de los recursos y en la información proporcionada para justificar su utilización. Los denunciantes afirman que no recibieron documentación contable suficiente para verificar determinados gastos y solicitan que se investiguen posibles transferencias de fondos entre producciones.

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La causa tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34, con intervención de la Fiscalía N.º 16 de la Ciudad de Buenos Aires. Los denunciantes solicitaron una auditoría contable y distintas medidas destinadas a reconstruir el movimiento económico de la productora.

Ante la repercusión de la denuncia, el escritor difundió este sábado (17 de octubre) un video en el que rechazó categóricamente haber desarrollado una maniobra fraudulenta. “No acepto que se hable de estafa”, manifestó, al defender la trayectoria de Orsai y recordar que la organización lleva años desarrollando proyectos culturales, editoriales y audiovisuales.

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En su descargo, Casciari sostuvo que quien estafa actúa con premeditación, sabe que va a hacer daño y lo hace todo el tiempo, y calificó de "absolutamente ridículo" pensar que él o alguien de Orsai "se levantó una mañana con la idea de defraudar a los aportantes".

En su explicación señaló que Orsai suele desarrollar numerosos proyectos simultáneamente y que uno de ellos “salió mal”. "Nos equivocamos de buena leche", indicó y como parte de su descargo, difundió un código QR para facilitar el acceso a planillas con información económica de las producciones cuestionadas.