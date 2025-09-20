El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) convocó a una movilización para este sábado 20 de septiembre a las 15.00 en la esquina de San José 1111, la residencia donde se encuentra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, bajo la consigna “#CristinaLibre 100 días de injusticia”.

La marcha, organizada por distintos espacios del peronismo kirchnerista y promovida con fuerza por grupos afines, apunta a denunciar la sentencia y la detención domiciliaria que motivaron la consigna y a reforzar la unidad de los sectores que apoyan a la expresidenta de cara a la agenda electoral de las próximas semanas.

“Es inadmisible que el peronismo vaya a una elección con su principal dirigente, como lo es Cristina, sin la posibilidad de competir”, había expresado Axel Kicillof en el encuentro que mantuvo este viernes con intendentes, candidatos y dirigentes de Fuerza Patria en Ensenada.

En redes, el llamado incluye la consigna y la hora de encuentro: “Nos convocamos, sábado 20 de septiembre, a las 15 hs en San José 1111. #CristinaLibre”.

