Un grupo de vecinos de San Martín anticipó que presentará en las próximas horas una denuncia formal contra una agrupación vinculada al concejal Marcelo Gil, cuyo mandato se extiende hasta 2027, por presuntas intervenciones sin autorización en distintos espacios públicos del distrito.

Ads

De acuerdo a lo publicado por el portal ArgentinaPolitica.com.ar, las acciones habrían consistido en tareas de pintura y actividades comunitarias en al menos cuatro plazas, alcanzando juegos infantiles y equipamiento para actividad física, sin contar con el permiso municipal correspondiente, requisito obligatorio para cualquier modificación sobre bienes del Estado.

El planteo vecinal no se limita a lo administrativo. Los denunciantes sostienen que en los espacios intervenidos se habrían utilizado colores asociados a La Libertad Avanza (LLA), lo que —afirman— implica una identificación partidaria en lugares que son de uso común. “El espacio público no es una unidad básica”, expresaron, según consignó ese medio.

Ads

También manifestaron preocupación por la presunta falta de señalización preventiva durante los trabajos y por la presencia de una menor mientras se realizaban tareas de pintura. Advierten que la exposición a olores y componentes químicos en ámbitos frecuentados por niños podría representar un riesgo.

En la presentación solicitarán que las autoridades competentes investiguen si existieron intervenciones irregulares, determinen responsabilidades y, de corresponder, apliquen multas o sanciones administrativas.

Ads