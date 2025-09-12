El ex intendente de Villa Gesell Rodríguez Erneta, a 7 votos de ser concejal y arrebatarle una banca a Somos
La Junta Electoral definirá en los próximos días a quién le corresponde entrar a la legislatura local. El ex jefe comunal espera que haya "votos no contemplados".
En Villa Gesell, la pulseada electoral por una banca en el Concejo Deliberante se vive voto a voto. El ex intendente Jorge Rodríguez Erneta, candidato en las elecciones legislativas del pasado domingo por Unión y Libertad, está a apenas 7 votos de asegurarse un lugar como concejal a partir de diciembre.
La definición dependerá ahora del escrutinio definitivo que hará la junta electoral en los próximos días. Si aparecen votos “no contemplados” que sumen a su favor, Rodríguez Erneta jurará como edil.
Si esto sucedería dejaría afuera de la próxima composición del Concejo a Marilina Córdoba, quien fue la segunda candidata del frente Somos y ocupa la banca que estaría en disputa.
Según los resultados parciales, de confirmarse la inclusión de Erneta, la distribución de los concejales quedaría de la siguiente forma:
- Fuerza Patria: 3 concejales
- LLA: 3 concejales
- Somos: 1 concejal
- Jorge Rodríguez Erneta (Unión y Libertad)
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión