En Villa Gesell, la pulseada electoral por una banca en el Concejo Deliberante se vive voto a voto. El ex intendente Jorge Rodríguez Erneta, candidato en las elecciones legislativas del pasado domingo por Unión y Libertad, está a apenas 7 votos de asegurarse un lugar como concejal a partir de diciembre.

La definición dependerá ahora del escrutinio definitivo que hará la junta electoral en los próximos días. Si aparecen votos “no contemplados” que sumen a su favor, Rodríguez Erneta jurará como edil.

Si esto sucedería dejaría afuera de la próxima composición del Concejo a Marilina Córdoba, quien fue la segunda candidata del frente Somos y ocupa la banca que estaría en disputa.

Según los resultados parciales, de confirmarse la inclusión de Erneta, la distribución de los concejales quedaría de la siguiente forma:

Fuerza Patria: 3 concejales

LLA: 3 concejales

Somos: 1 concejal

Jorge Rodríguez Erneta (Unión y Libertad)

