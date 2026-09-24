Fernando Cavenaghi volvió a O’Brien, el pueblo bonaerense donde nació, y su visita dejó una particular escena que rápidamente se convirtió en una anécdota para los vecinos.

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El ex goleador de River y reconocido futbolista a nivel internacional aprovechó su estadía para pasar por DM Barbería, un comercio local donde se cortó el pelo.

La encargada del establecimiento, Delfina Montaiuti, compartió en las redes sociales varias fotografías junto al ex futbolista y destacó especialmente su sencillez a pesar de la enorme trayectoria que construyó dentro del fútbol.

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"Verte pasar caminando como uno más, siendo uno de los máximos goleadores de River…", escribió Delfina al publicar las imágenes.

En su mensaje, la joven también remarcó que Cavenaghi mantiene la misma humildad y sencillez al regresar a su pueblo natal, pese a haber desarrollado una carrera que lo llevó a jugar en distintos países y a convertirse en uno de los delanteros más reconocidos de su generación.

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"Como venir una mañana a cortarte el pelo conmigo sabiendo todo lo que has logrado en tu carrera", expresó la dueña de la barbería.

Finalmente, Delfina cerró su publicación con un mensaje de agradecimiento hacia el futbolista: "Un orgullo y un placer recibirte. GRACIAS ❤️".