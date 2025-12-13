En su primera acción como diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Maximiliano Bondarenko presentó un pedido de acceso a la información pública dirigido hacia el ministro de Seguridad, Javier Alonso, para que explique la situación actual de las fuerzas policiales de la provincia.

Bondarenko exigió saber datos como cuántos efectivos tiene la provincia de Buenos Aires, dónde están asignados y en qué condiciones trabajan.

“Nos dicen que tenemos 100 mil efectivos, yo quiero ver cuantos están atendiendo a la gente, cuántos se encargan del 911. Me estoy ocupando de lo que hay que ocuparse, del recurso humano, que es lo más importante que tiene una fuerza de seguridad. Nosotros podemos meter tecnología y todo, pero una cámara no va a correr a los chorros y los va a meter presos. El único que va a hacer es el policía que forma parte de esta bendita institución”, señaló el excomisario devenido en legislador provincial.

En la nota dirigida a la subsecretaría técnica, administrativa y legal del Ministerio de Seguridad, Bondarenko pide que Alonso de cuenta de la cantidad de egresados por año y por centro de formación policial, el cupo autorizado en relación al cupo egresado, el porcentaje anual de las deserciones durante la formación y sus motivos, los criterios normativos y administrativos utilizados para la asignación de recursos, y las partidas asignado al egreso, a la primera dependencia, a la distancia del domicilio y a la permanencia.

“Sin información real y transparente, es imposible construir seguridad para nuestros vecinos. No vamos a aceptar números dibujados ni discursos vacíos: necesitamos datos concretos para saber dónde estamos parados. Este es el primer paso de un camino que vamos a transitar con decisión: más control, más claridad y más responsabilidad por parte del Estado. Día uno en la Legislatura y ya estamos trabajando. Alonso: tenés 15 días para responder. Esto recién empieza”, advirtió el diputado libertario.

De la misma forma, Bondarenko requirió los datos de la cantidad de policías por municipio, la diferencia entre la dotación nominal y efectiva por ausentismo, licencias y comisiones, dotación por fuerza descentralizada, el porcentaje de coincidencia entre domicilio declarado y destino asignado.

“Ministro, tiene 15 días para responder. No nos olvidemos de saludar a nuestros caídos que dieron la vida por nosotros y por la sociedad. Vamos a ver que responde, este es el primero de muchos”, adelantó el flamante legislador.

Por último, Bondarenko reclamó conocer la doctación total por subescalafón, el porcentaje de personal operativo en comparación con el administrativo, las depedencias administrativas creadas, ampliadas o suprimidas, y la fuerza efectiva real por año, es decir su actividad, la disponibilidad, las comisiones y las tareas de oficina.