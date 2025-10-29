El exconcejal de Tornquist, Matías “Cayu” Rojas, detenido este martes acusado de múltiples abusos sexuales contra menores, se negó a declarar durante la audiencia indagatoria efectuada este miércoles ante el fiscal Marcelo Romero Jardín.

Ads

El procedimiento se llevó a cabo de manera virtual, con la presencia de su abogado defensor, Sebastián Cuevas. Según fuentes judiciales, Rojas optó por mantener silencio, aunque no se descarta que en los próximos días brinde su versión de los hechos, amparado en lo previsto por el artículo 317 del Código Procesal Penal.

Al exconcejal le imputan cinco casos de abuso: cuatro abusos sexuales simples y un abuso sexual gravemente ultrajante, todos cometidos contra distintas víctimas que eran niñas al momento de los hechos. La pena en expectativa por el concurso de delitos oscila entre los 4 y los 26 años de prisión.

Ads

Rojas fue detenido por personal de la DDI en la localidad serrana de Saldungaray, tras una investigación iniciada a partir de varias denuncias de madres de las víctimas.

El fiscal Romero Jardín cuenta ahora con 15 días (prorrogables por otros 15) para solicitar la prisión preventiva ante el juez de Garantías Nº 3, Alberto Manzi. En esa audiencia estarán presentes, además del fiscal y la defensa, el abogado Valentín Fernández, representante de cinco de las seis madres denunciantes.

Ads

La causa, que se mantiene bajo estricto secreto de sumario, se encuentra en una etapa clave de recolección de pruebas y testimonios.