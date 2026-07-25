El exfutbolista y empresario Oscar Ahumada confirmó su incorporación a la conducción de La Libertad Avanza Zárate-Lima y anunció que proyecta competir por la Intendencia de Zárate en las elecciones de 2027.

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Ahumada trabajará en la coordinación del espacio junto a Daiana Hergert, con el respaldo del diputado nacional Sebastián Pareja, en el marco del armado político de La Libertad Avanza en el distrito.

Dedicado desde hace varios años al desarrollo inmobiliario y la construcción en Zárate y la región, el exmediocampista explicó que su decisión de involucrarse en política responde al vínculo que mantiene con su ciudad.

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"Ser de Zárate, haber vivido afuera y querer volver acá, estar acá, no querer irte... ese es el involucramiento principal hacia Zárate", expresó al medio impactolocal.com.ar. Además, sostuvo: "Siempre somos los que nos quejamos, pero también sería bueno que empecemos a tratar de aportar un poco de lo nuestro".

Respecto al trabajo que llevará adelante junto a Hergert, señaló que el objetivo será "traer proyectos, un pensamiento político moderno" y, especialmente, escuchar a los vecinos para conocer sus necesidades. Según explicó, el espacio reúne a comerciantes, empleados, emprendedores y desarrolladores con la intención de impulsar "una pequeña revolución en Zárate".

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Consultado sobre las prioridades de una eventual gestión municipal, Ahumada aseguró que la seguridad será el principal eje, seguida por la salud, el hospital y la educación, áreas que consideró fundamentales para el desarrollo del distrito.

Asimismo, destacó el potencial de la ciudad y sostuvo que "Zárate tiene mucho desarrollo desde el propio ciudadano", por lo que consideró necesario acompañar ese crecimiento con mayores oportunidades y capacitación.

En relación con una eventual candidatura en 2027, afirmó que, de llegar al cargo, dejaría temporalmente su actividad privada para dedicarse de lleno a la gestión pública.

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"No creo en los enquistamientos políticos. Creo que es buena la renovación y el cambio. Como hoy me involucro, sé que en algún momento voy a salir", manifestó.

Sobre su decisión de sumarse a La Libertad Avanza, explicó que comparte "las ideas de la libertad, la propiedad privada, el respeto, el trabajo y la capacitación", además de defender la libertad individual y las posibilidades de desarrollo personal.

Por último, Ahumada sostuvo que el espacio buscará aportar una propuesta propia para el futuro del distrito y planteó la necesidad de avanzar en políticas de Estado que trasciendan los cambios de gobierno, con el objetivo de garantizar continuidad en los proyectos estratégicos para Zárate.