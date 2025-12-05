El líder de Acción Marplatense, Gustavo Pulti, anunció que el próximo martes 9 de diciembre asumirá formalmente la banca de concejal que obtuvo en las elecciones del 7 de septiembre, tras haber solicitado licencia en la Legislatura bonaerense, donde aún le restan dos años de mandato como diputado provincial.

“Cumplir con la palabra es un valor en sí mismo y es también la base de cualquier proyecto serio para Mar del Plata y Batán”, expresó el dirigente en sus redes sociales. “Quienes hicieron campaña diciendo que mi candidatura a concejal era testimonial tengan ahora la honestidad de retractarse”, lanzó.

Pulti destacó que su licencia se formalizó tras “una etapa importante” en la Cámara de Diputados bonaerense, que concluyó con la aprobación del paquete económico impulsado por el gobernador Axel Kicillof que incluyó el Presupuesto 2026, Ley Fiscal y autorización para tomar crédito.

El exintendente, alineado con el Movimiento Derecho al Futuro dentro del oficialismo provincial, sostuvo que la Provincia seguirá apostando a un modelo “productivo, con inversión, trabajo y turismo nacional; con más educación, salud y justicia social; con soberanía”, en contraste con lo que definió como “la economía de Milei, que achica y empobrece a la Nación”.

De cara a su regreso al Concejo Deliberante, Pulti planteó una agenda enfocada en la planificación estratégica, la recuperación del mercado interno y la mejora de los ingresos de trabajadores y jubilados. “A Mar del Plata le va bien cuando le va bien a la Argentina”, afirmó.

“Creo en Mar del Plata, en su talento, en su capacidad productiva y en la fuerza de su gente. Si ponemos lo mejor de cada uno, la ciudad puede volver a ser la del trabajo, las oportunidades y el futuro que todos soñamos”, expresó Pulti.