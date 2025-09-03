En General Lavalle, José Rodríguez Ponte, exintendente del municipio, encabezará la lista de concejales por el partido Potencia en las próximas elecciones. Según explicó, su regreso busca "darle un nuevo dinamismo al Concejo Deliberante" y atender las necesidades de los vecinos, tras denunciar que el actual cuerpo legislativo y la oposición han mostrado un "inmovilismo" preocupante.

Rodríguez Ponte detalló que no concurre con su antiguo partido, el radical, sino que integra Potencia, un frente que agrupa al MID, al Partido Demócrata, republicanos unidos y al histórico Partido Nacionalista Constitucional de Alberto Aser. "Acá hay radicales, peronistas, socialistas e independientes como yo", dijo, destacando la diversidad del espacio.

El exintendente recordó que, durante su gestión, buscó trabajar con el radicalismo a pedido de sus colegas, aunque él nunca fue afiliado al partido. Ahora, apunta a rescatar proyectos que quedaron pendientes en 2023 y reforzar iniciativas que beneficien a los vecinos. "Hay que aplaudir lo que está bien, pero modificar lo que está mal", resumió en declaraciones al medio local Canal 2 AVC .

En la recorrida electoral, Rodríguez Ponte mencionó que visitaron barrios como Pavón, el casco urbano y zonas hacia San Clemente, y anticipó que continuarán frente a Las Toninas. Su objetivo es escuchar a los vecinos y presentar propuestas concretas que hagan "un Concejo más activo y comprometido con la comunidad".

