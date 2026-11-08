La llegada del fenómeno climático de El Niño comienza a generar preocupación entre los empresarios turísticos del partido de La Costa, donde algunos prestadores ya advierten que la incertidumbre sobre las condiciones meteorológicas está repercutiendo en las reservas para la próxima temporada de verano.

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En diálogo con Opinión de la Costa, el empresario hotelero Carlos Roux brindó detalles sobre una reunión que mantuvieron distintos representantes del sector turístico con autoridades de Defensa Civil, con el objetivo de recibir información sobre las posibles consecuencias del fenómeno durante los próximos meses.

Durante el encuentro, los prestadores recibieron explicaciones sobre las perspectivas climáticas y el impacto que podría tener El Niño en la región. Al respecto, Roux destacó la exposición del Director de Defensa Civil de la Costa, Augusto Giachetti y señaló: "Nos desasnó bastante en todos estos temas climatológicos".

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Sin embargo, reconoció que el panorama genera inquietud entre quienes dependen de la actividad turística durante el verano. "Ninguno de los costeros estamos contentos de lo que puede llegar a suceder, porque se supone que este fenómeno puede durar hasta el otoño", expresó.

Preocupación por las reservas para el verano

Uno de los principales inconvenientes que identifican los empresarios es que la incertidumbre climática estaría influyendo en las decisiones de quienes todavía no concretaron sus vacaciones.

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"Muchas de las reservas no se están concretando en parte debido a este tema, porque se está pensando en lo climatológico", advirtió Roux.

El empresario remarcó que el problema adquiere una dimensión particular porque el período de mayor actividad turística coincide precisamente con los meses en los que se espera la influencia del fenómeno.

"Es complicado, y justo nos toca en el momento que nosotros tenemos la temporada alta", sostuvo.

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En ese sentido, explicó que una situación similar durante el otoño, el invierno o la primavera tendría consecuencias diferentes para el sector, ya que durante esos meses la actividad suele disminuir considerablemente.

Según describió, muchos establecimientos aprovechan ese período para realizar mantenimiento, reparaciones o mantener sus negocios abiertos con un movimiento menor de visitantes.

El sol, una condición clave para los destinos de playa

Para los prestadores turísticos de La Costa, el principal temor está relacionado con las condiciones meteorológicas durante diciembre, enero y febrero, cuando se concentra buena parte de la demanda de alojamiento y servicios.

"Nosotros lo único que entendemos es que necesitamos sol en diciembre, enero y febrero", resumió Roux.