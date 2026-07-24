La compañía Aguas Bonaerenses (ABSA) informó que personal de la empresa presentó una nueva denuncia penal por la sustracción ilegal de 75 medidores de agua en domicilios del casco urbano de Campana. Con este último registro, en lo que va de 2026, ya suman 253 los casos denunciados en esa ciudad.

Ads

A esa cantidad deben anexarse las denuncias iniciadas en 2024 con la sustracción de 213 medidores y 673 en 2025, sumando a la fecha un total de 1.139 medidores sustraídos.

“Los registros manifiestan una preocupante tendencia al alza en los robos de estos artefactos y una situación extraordinaria respecto del resto de las localidades de la concesión de la empresa”, se indicó.

Ads

Asimismo la empresa señaló que estos hechos “atentan de forma directa a las personas usuarias quienes sufren la interrupción temporal del suministro, afectando un derecho humano esencial como es el acceso al agua potable” y que “provocan pérdidas en la red que comprometen la presión del sistema, deteriorando temporalmente el nivel de servicio en las áreas involucradas”.

El personal de Aguas Bonaerenses presentó las denuncias penales en las que se detallan los números de identificación de los medidores sustraídos y las direcciones específicas de los damnificados.

Ads

Por último pidieron la colaboración de la comunidad y de las personas usuarias para que denuncien ante las autoridades policiales cualquier intervención sospechosa de personas no autorizadas por la empresa.