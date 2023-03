Un impactante incendio que tuvo lugar ayer en la localidad bonaerense de Lima, en el partido de Zárate, puso en alerta máxima a toda la región del noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Las llamas avanzaron hasta pocos metros de la Central Atucha, lo que generó temor en los alrededores de la planta nuclear.

Oscar Valdez, bombero que forma parte de la Brigada Forestal de Zárate, dialogó con LaNoticia1.com y reveló que las llamas llegaron a estar a una calle de distancia de la Central Nuclear. "El fuego llegó a estar a una calle de distancia del alambrado donde empieza la central de Atucha", precisó el rescatista.

"El fuego pudimos controlarlo bien frente a la planta nuclear. Sin embargo, el frente era muy amplio y hubo otras zonas que demandó más trabajo y más personal", dijo Valdez. No obstante, aclaró que "no había peligro de que llegara a complicarse la situación" en Atucha: "Por más que llegue el fuego, el reactor no debería explotar".

Acerca el operativo para contener las llamas, contó que "se hizo un contrafuego controlado" y reconoció que "llegó haber un frente muy grande, quemando muy fuerte y con llamas muy altas". Y destacó que la empresa aportó dos camiones hidrantes: "Colaboró también que sus terrenos los tenían limpios, con pasto corto".

Al ser consultado sobre el estado actual del incendio, el bombero detalló: "Estuvimos hasta anoche trabajando campo adentro con los últimos focos que quedaban. Pero toda la zona ya está controlada y asegurada. Hubo personal que hizo guardia de cenizas toda la noche y ahora está todo tranquilo".

Por otra parte, Valdez respondió las consultas de este medio respecto a la organización de este tipo de operativos: "Nosotros somos bomberos y no tenemos problemas de salir a trabajar simpre. Después está la gente del Servicio Nacional de Manejo del Fuego que son los que tienen que dar los recursos".

Además, confesó que el helicóptero gigante canadiense Chinook que fue adquirido para este tipo de operativos está "en reparación". "Si hubiéramos contado con el Chinook se habrían facilitado las tareas y no habríamos pasado el susto que pasamos", confió ante los micrófonos de LaNoticia1.com.

En ese contexto, expuso que "los bomberos no contamos con elementos como para hacer frente a focos tan grandes" pero subrayó que "continuamente estamos capacitándonos". Por último, en lo que refiere a focos forestales, lamentó que "prácticamente todos los días tenemos incendios".