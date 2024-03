El intendente de Morón, Lucas Ghi, encabezó la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante local, donde expuso sus planes y desafíos para el año 2024. En un discurso cargado de crítica hacia las políticas de ajuste del Gobierno Nacional, Ghi aseguró que el Estado municipal seguirá trabajando incansablemente para garantizar el bienestar de todos los vecinos, especialmente de los sectores más vulnerables.

"A pesar del ajuste brutal que lleva adelante el Gobierno nacional, el Estado local continuará haciendo todos los esfuerzos y arbitrando todos los medios para que ninguna familia de Morón quede librada a su suerte", afirmó Ghi durante su intervención. Además, hizo hincapié en la necesidad de corregir las asimetrías que se producen cuando se deja en manos del mercado el destino del pueblo.

“El ajuste no puede a caer sobre los sectores más humildes y desde el Municipio no vamos a permitir que así sea. Las políticas que lleva adelante el Gobierno nacional vienen una vez más a consagrar privilegios y ganancias de sectores minoritarios vinculados al complejo agroexportador y financieros, en detrimento de las grandes mayorías”, afirmó Ghi y agregó: “No cuenten con nosotros para acompañar ese proceso".

Uno de los ejes principales de su discurso fue la seguridad, donde Ghi señaló el impacto negativo del recorte en el Fondo de Financiamiento Fiscal por parte del Gobierno nacional hacia la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, aseguró que tomarán todas las medidas necesarias para proteger a los ciudadanos y mantener las acciones previstas en esta materia, a pesar de la decisión nacional.

Ghi también destacó la inversión con fondos propios que realiza Morón en materia de seguridad, con la instalación de nuevos dispositivos de alarma y la incorporación de cámaras de vigilancia para ampliar la cobertura y autonomía en materia de seguridad.

Apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Morón #2024



🖥️ Si queres ver la sesión completa te dejo la transmisión en vivo : https://t.co/fmFnfxrWGj#AperturaDeSesiones#GestionLucasGhi #MunicipiodeMorón pic.twitter.com/oU3zaWfJgv — Lucas Ghi🇦🇷 (@LucasGhiOFICIAL) March 1, 2024

En cuanto al desarrollo productivo, el intendente expresó su apuesta por una comuna más desarrollada y equitativa, con más producción, ventas en los comercios y empleo para los vecinos. Destacó la ampliación del Parque Industrial La Cantábrica y las gestiones ante el Estado Nacional para la anexión de más tierras contiguas al parque, con el objetivo de promover la instalación de nuevas empresas y la creación de empleo.

Por último, además de exponer su plan de gobierno, Ghi también criticó la decisión del Gobierno Nacional de paralizar la obra pública, especialmente la construcción de viviendas del Procrear, afectando las expectativas de miles de familias. La apertura de sesiones contó con la presencia de destacadas figuras políticas locales y nacionales, así como también de funcionarios del gabinete municipal y del consejo escolar.