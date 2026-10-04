El arzobispo de Luján y Mercedes, Jorge Eduardo Scheinig, dejó un fuerte mensaje tras la tradicional Peregrinación Juvenil a Luján y advirtió que la principal división que atraviesa la Argentina no pasa solamente por las diferencias políticas, sino por una sociedad en la que “cada vez más gente queda afuera”.

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En diálogo con Radio Rivadavia, Scheinig planteó que existe una división social que considera más profunda que las diferencias partidarias.

“Me parece que la grieta verdadera es que hay una Argentina de gente que cada vez se queda más afuera y esto genera una zanja enorme”, sostuvo el religioso.

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El arzobispo destacó además el carácter solidario de los peregrinos, quienes durante la caminata no solo llevaron pedidos personales vinculados con la salud, el trabajo y sus familias, sino que también rezaron por el bienestar del país y por la paz en el mundo.

Para Scheinig, esa actitud representa parte de la identidad del pueblo argentino y puede verse en la manera en que los peregrinos se acompañan durante el recorrido hacia la Basílica de Luján.

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En ese sentido, comparó la peregrinación con la propia vida y remarcó la importancia de atravesar las dificultades junto a otros. “O salimos juntos o no”, afirmó al plantear la necesidad de recuperar una convivencia basada en la fraternidad y la dignidad humana.

Scheinig también se refirió a la próxima visita del papa León XIV y evitó anticipar cuál será su mensaje para los argentinos. Sin embargo, remarcó la importancia de la esperanza frente a las dificultades.

“Se debe hablar de esperanza en momentos difíciles”, expresó.

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Por otra parte, el arzobispo diferenció entre “lo político” y “la política”. Según explicó, lo primero está relacionado con principios como el bien común, la justicia y la dignidad humana, mientras que lo segundo refiere a las estrategias y los partidos que buscan llevar adelante esos principios.

En ese marco, llamó a superar las diferencias sin desconocer el pluralismo existente en la sociedad.

“Ojalá que podamos nosotros, en ese pluralismo y en esa diferencia, superarla, pero en pos de construir algo común donde los más pobres no queden afuera”, concluyó.