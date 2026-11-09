El papa León XIV visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en Almirante Brown, donde dejó un fuerte mensaje sobre la discapacidad, la inclusión y la responsabilidad de la sociedad frente a las personas más vulnerables. "El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales", afirmó.

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En el segundo día de su visita a la Argentina, el Santo Padre recorrió la institución, conocida como la "ciudad de la caridad", que alberga a 415 personas y desarrolla una tarea de asistencia y acompañamiento. El establecimiento, fundado en 1935 por san Luis Orione, ocupa unas 50 hectáreas y recibe a personas sin distinción de nacionalidad o religión.

⛪️ La emotiva historia de Marta y su encuentro con el Papa León XIV El Pontífice ya está en la capilla. #A24 https://t.co/PajCfPfNEW — A24.com (@A24COM) November 9, 2026

Durante el encuentro, León XIV escuchó los testimonios de dos residentes y agradeció tanto a quienes viven en el lugar como a los trabajadores que sostienen diariamente la obra.

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"Hay lugares, como este Hogar, en los que la caridad no solo se ve expresada en las obras, sino que se reconoce en cada gesto, en cada rostro, en cada sonrisa y, hasta podríamos decir, en el aire que se respira", expresó.

#papaleonexiv saluta Norma, ragazza con disabilità di 44 anni, al Cottolengo da quando ne aveva 14. Dice di sentirsi qui in famiglia, dopo essere trattata tante volte come "un peso". Al Pontefice regala un nuovo zucchetto che Leone XIV indossa subito https://t.co/jzZviMOnvj — Vatican News (@vaticannews_it) November 9, 2026

El Papa también retomó el deseo de san Luis Orione de que el establecimiento fuera reconocido como una "ciudad de la caridad" y vinculó esa idea con tres lugares de la vida de Jesús: Belén, Nazaret y Betania. Los presentó como ejemplos de acogida, integración comunitaria y amistad fraterna.

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En ese sentido, destacó la importancia de construir comunidades que no descarten a las personas, sino que las incorporen a la vida social y les permitan desarrollar vínculos humanos auténticos.

Uno de los pasajes más contundentes de su discurso estuvo dedicado a la dignidad de las personas con discapacidad. "Quisiera hoy afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida", sostuvo.

Además, cuestionó a las sociedades que se dejan llevar únicamente por la búsqueda del éxito económico o el culto de la apariencia física y puso como ejemplo el trabajo cotidiano que se realiza en el Cottolengo.

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"La noble labor que realizan aquí cada día, con tanto cariño, esfuerzo y dedicación, es un sólido cimiento para la construcción de una nueva ciudad: la ciudad de la caridad, de la convivencia y de la paz", señaló.

Un llamado a los jóvenes y un mensaje para Argentina

Antes de concluir su visita, León XIV expresó su deseo de que el país siga promoviendo iniciativas solidarias y convocó especialmente a las nuevas generaciones a involucrarse en esas tareas.

"Que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad, como vemos aquí, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión", manifestó.

#LeoneXIV visita il Piccolo Cottolengo Don Orione di Claypole e ai suoi ospiti dice: “Non siete un peso per la società, ma una benedizione”. Poi aggiunge: il progresso di una nazione si misura anche dall’accoglienza delle persone con disabilità https://t.co/BCPrsjtm91 https://t.co/ycU3WaqxSK — Vatican News (@vaticannews_it) November 9, 2026

En otro tramo, imaginó a miles de jóvenes sumándose como voluntarios a la historia de caridad construida por la fe del pueblo argentino y expresó su deseo de que en el país surja "una nueva generación de santos de la caridad".

El Pontífice también recordó al papa Francisco y su llamado a la santidad en la vida cotidiana. "Pongamos los dones recibidos al servicio de los más pequeños y necesitados, cada uno en la medida de sus posibilidades", pidió.

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En la capilla central del establecimiento se encuentra el relicario que conserva el corazón de san Luis Orione, fundador de la obra. Al referirse a esa reliquia, León XIV recordó una de las frases más emblemáticas del sacerdote italiano: "La caridad salvará al mundo".

La visita dejó así un mensaje que trascendió las paredes del Cottolengo: la inclusión, la dignidad y el cuidado de las personas con discapacidad también son una medida del progreso de toda una sociedad.