El Ministro de Gobierno, Carlos Bianco, confirmó que efectivamente personal de Seguridad Vial lo paró a la altura del peaje de Dock Sud, en el partido de Avellaneda mientras circulaba a la 1 de la madrugada en un Volkswagen Vento gris, propiedad del gobierno de la provincia de buenos aires.

El funcionario de Axel Kicillof, se negó a que le realicen el control de alcoholemia, y por lo tanto, los agentes deben tomar el caso como “presunto positivo”. Por ese motivo, se le retuvo la licencia de conducir aunque no se secuestró el vehículo.

Qué dijo Carlo Bianco

“Me paró un control policial, que obviamente lo vi. Y si quería evadirlo, podría haber hecho 20.000 cosas. Obviamente no lo hice porque no corresponde”, arrancó explicando Bianco a la radio Futurock.

“Me pidieron la documentación, me dijeron que iban a hacer la alcoholemia. Y veo que había gente que no estaba identificada, que me estaba filmando. Le digo a la gente que era eso. Me dicen, no, no, bueno, te vamos a hacer la alcoholemia. Yo le digo, mire, yo no tengo nada que ocultar, pero en estas condiciones yo no lo hago”, aseveró.

"Había gente no identificada filmándome. Opté por no hacerme el control de la alcoholemia en esas circunstancias y que me hagan el acta"



🗣️Hablamos con Carlos Bianco (@Carli_Bianco), Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires #AhoraDicen pic.twitter.com/Xd6TKK6l2u — Futurock.fm (@futurockOk) April 8, 2025

Sobre si su accionar es legal, aseguró: “La ley establece que uno puede hacerla o no puede hacerla. Y yo opté, bajo esas circunstancias, no hacerla y que me hagan el acta como corresponde. Y no me moví un centímetro de lo que establece la ley de tránsito”.