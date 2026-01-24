Netflix inició este fin de semana en La Plata el rodaje de “El futuro es nuestro”, una miniserie de ciencia ficción que transformó el centro de la ciudad en un set de filmación a cielo abierto.

Ads

La producción, que comenzó a tomar forma el viernes con el armado de equipos y logística, se filma desde el sábado en distintas calles del Casco Urbano, con cortes de tránsito programados y una presencia de técnicos, actores y extras. Se trata de una miniserie distópica de ocho episodios, basada en la novela The World Jones Made, del reconocido escritor estadounidense Philip K. Dick, y marcará un hito: será la primera adaptación audiovisual en español de una obra del autor.

La historia está ambientada en el año 2047, en un futuro marcado por el colapso ecológico en Sudamérica. En ese contexto surge el FedSur, una coalición de países de la región que aplica medidas extremas para proteger el medio ambiente y combatir el hambre y la violencia. En paralelo, emerge un líder carismático que nace en Internet y promete un nuevo orden social. Su poder radica en su capacidad para predecir el futuro.

Ads

La miniserie tiene como director y guionista a Mateo Gil, y cuenta con la dirección de los brasileños Vicente Amorim y Daniel Rezende, junto al argentino Jesús Braceras. El elenco reúne a figuras destacadas del cine y la televisión de la región, entre ellas Delfina Chaves, Enzo Vogrincic, Emiliano Zurita, Marleyda Soto, Fernán Mirás, Alfredo Castro, Antonia Zegers, Ángela Rodríguez, Marco Antonio Caponi, María Gracia Omegna, Rallen Montenegro, Juan Palomino, Ilay Perales y Paloma Contreras.

En cuanto al impacto en la ciudad, la Municipalidad de La Plata informó que el rodaje implica cortes de tránsito en dos etapas. Durante la primera, desde el viernes 23 a las 22 y a lo largo del sábado 24 y domingo 25, permanecen cerradas intersecciones clave como 6 y 51, 5 y 50, diagonal 80 y 5, 49 y 7, 51 y 5 y 48 y 5. La segunda etapa se desarrollará entre el viernes 30 y el lunes 2 de febrero, con nuevos cierres en distintos cruces del centro platense.

Ads

Además, se anticipó que algunas escenas de acción requerirán la utilización de vehículos militares, que circularán exclusivamente con fines ficcionales. El proyecto moviliza a más de 200 técnicos y cerca de 500 extras, convocados a través del Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines (SUTEP).