El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, presentó un balance de los principales indicadores delictivos en la provincia y aseguró que los homicidios registraron una caída significativa en el primer trimestre de 2026. No obstante, advirtió por un aumento de la violencia en el ámbito privado, vinculada a conflictos familiares y problemas económicos.

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Alonso informó que en los primeros tres meses del año se registraron 211 homicidios, frente a los 247 del mismo período de 2025 y los 270 de 2024. “Eso significa un 14,6% menos de homicidios respecto del año pasado”, destacó.

El funcionario puso especial énfasis en la disminución de los asesinatos en ocasión de robo. “Tuvimos 35 homicidios en ocasión de robo el año pasado y 20 este año. Eso da cuenta de una reducción de más del 40%”, precisó, al tiempo que señaló que los femicidios también registraron una baja cercana al 40%.

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Sin embargo, el ministro alertó sobre un cambio en la dinámica de la violencia. “Lo que vemos es un incremento de la violencia más lesiva en lo que tiene que ver con el ámbito privado, con las interacciones familiares, entre conocidos y también con los ajustes de cuenta”, explicó.

Alonso atribuyó la mejora en los indicadores generales a una mayor presencia policial en las calles, el trabajo coordinado con la Justicia y el avance sobre organizaciones criminales. En ese sentido, remarcó que actualmente hay “más de 13 mil presos más en las cárceles de la provincia que cuando llegamos”.

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“El nivel de persecución criminal sobre las organizaciones está impactando en la baja de los homicidios y echamos por tierra la teoría del baño de sangre y del descontrol en las calles del conurbano”, afirmó. Además, sostuvo que estos resultados “contribuyen a que Argentina siga siendo el país más seguro de Sudamérica”.

En paralelo, el ministro también destacó una fuerte caída en el robo automotor. Según detalló, en el primer trimestre de 2026 se registraron 8.982 vehículos robados, frente a los 10.267 de 2025 y los 12.870 de 2024. “Fue el mejor trimestre desde antes de la pandemia”, subrayó.

El funcionario vinculó estos resultados con el refuerzo del patrullaje, incluso en un contexto de aumento de costos. “El incremento del combustible significó elevar en más de un 25% la inversión para garantizar la presencia policial”, indicó.

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Por otra parte, Alonso se refirió al impacto del operativo de seguridad en la costa atlántica durante el verano y aseguró que, a diferencia de años anteriores, no se resintió la cobertura en el conurbano. “Se ha fortalecido la presencia y logramos estos indicadores que son muy importantes”, señaló.

Finalmente, el ministro puso el foco en un fenómeno que consideró preocupante: el crecimiento de la violencia intrafamiliar asociada a problemas económicos. “Nos encontramos con familias con ingresos de entre un millón y un millón y medio de pesos, pero con deudas de 20 o 25 millones, muchas veces en sistemas informales de préstamos”, explicó.

Según advirtió, estas situaciones de endeudamiento extremo aparecen detrás de numerosos casos de homicidios, conflictos y desapariciones. “Eso también se explica en los ajustes de cuenta o en problemas de vieja data. Nos llama la atención esta situación y queríamos destacarla”, concluyó.