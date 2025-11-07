Con el objetivo de reactivar el turismo y fortalecer el consumo en la Costa Atlántica, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia lanzaron un conjunto de medidas económicas y promociones que estarán vigentes durante la próxima temporada de verano.

El anuncio fue encabezado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, y la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez, en un encuentro que contó también con la participación de los intendentes Gustavo Barrera (Villa Gesell) y Sebastián Ianantuony (General Alvarado).

“Esta serie de medidas y beneficios, dispuesta por el gobernador Axel Kicillof, tiene como objetivo acompañar al turismo en la provincia de Buenos Aires, con instrumentos para incentivar una actividad de la que dependen miles de familias bonaerenses y también muchos municipios”, expresó Costa.

El ministro remarcó la difícil situación que atraviesa el sector: “Venimos de dos temporadas muy malas. Las familias argentinas han perdido capacidad de ahorro y quienes todavía pueden tomarse unos días, ajustan sus gastos. Esto se ve agravado por la ausencia absoluta de una política nacional destinada a incentivar el turismo interno”.

Por su parte, Cuattromo destacó el trabajo conjunto con los distintos sectores productivos:

“Cada herramienta que presentamos surge del diálogo constante con los actores del turismo. En esta coyuntura, lo importante es seguir construyendo soluciones que acompañen la actividad y lleguen a cada rincón de la provincia”.

Beneficios y medidas destacadas

Durante diciembre, enero y febrero, Banco Provincia implementará diversas iniciativas para promover el turismo y dinamizar el comercio en los destinos bonaerenses. Entre ellas:

💳 Créditos “Tu préstamo acá: Especial Verano”: hasta 2 millones de pesos, a 12 meses y con tasas preferenciales, gestionables de forma 100% digital.

🏨 Cuotas sin interés en hotelería, transporte, balnearios, gomerías y entretenimiento.

🎭 Descuentos del 25% y reintegros de hasta $10.000 en espectáculos teatrales y conciertos.

🎁 Promociones por Navidad y Reyes: 20% de ahorro y hasta 4 cuotas sin interés.

🎄 Programa “Mesumo Navidad”: vouchers de descuento del 20%, 30% y 40%, acumulables con otras promociones de Cuenta DNI.

Además, se reforzarán los descuentos habituales en supermercados, ferias y comercios de cercanía en las principales localidades turísticas.