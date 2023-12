Son 72,4 kilómetros, comprendido entre las localidades de Villa Gesell y Mar Chiquita. Con una inversión de más de US$ 130 millones, financiadas parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la obra no afecta la calzada existente y por lo tanto, no perjudica la circulación turística.

La construcción de una nueva vía que se ubicará mayormente sobre el margen noroeste, paralela y separada a 16 metros de la actual. Desde Vialidad bonaerense explicaron que la obra consistirá en la construcción de una segunda calzada y en la repavimentación de la calzada existente.

Por otro lado, con una inversión actual de más de $ 30.000 millones, se está ejecutando la repavimentación de la Ruta Provincial 2, una obra que beneficiará a seis partidos bonaerenses.