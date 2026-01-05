En un contexto marcado por el recorte de subsidios nacionales y el reordenamiento del esquema de financiamiento del transporte, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó la creación de un régimen de compensaciones económicas destinado al transporte público de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La medida fue publicada en el Boletín Oficial bonaerense y tiene como objetivo garantizar la continuidad del servicio y amortiguar el impacto del ajuste tanto en los usuarios como en las empresas prestadoras.

Según la resolución, el nuevo régimen apunta a “asegurar condiciones de regularidad, continuidad y accesibilidad del sistema de transporte”.

En su artículo primero, la norma dispone la creación formal del régimen de compensaciones, definido como una herramienta excepcional orientada a sostener el funcionamiento del transporte público automotor de pasajeros en el AMBA bajo jurisdicción provincial.

El texto señala que el esquema tiene como finalidad “contribuir al sostenimiento económico-financiero del sistema”. Asimismo, la resolución faculta al Ministerio de Transporte bonaerense a establecer los criterios operativos del régimen, entre ellos la definición de los prestadores alcanzados, las condiciones de acceso a las compensaciones y los mecanismos de control, seguimiento y fiscalización.

A quiénes alcanza y cómo se instrumenta

El nuevo esquema comprende, en principio, a los municipios del AMBA, entre los que se encuentran Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate, entre otros. No obstante, la normativa deja abierta la posibilidad de ampliar el alcance en el futuro.

Podrán acceder al régimen los prestadores que operen dentro del ámbito definido y que cumplan con las condiciones que establezca la autoridad de aplicación. En ese sentido, la resolución remarca que las compensaciones estarán estrictamente vinculadas al cumplimiento efectivo de los servicios.

Finalmente, el texto aclara que el otorgamiento de estas compensaciones no genera derechos adquiridos ni compromisos permanentes para el Estado provincial, ya que se trata de un esquema sujeto a la disponibilidad presupuestaria y a evaluaciones periódicas por parte del Ejecutivo.